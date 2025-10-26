Немецкий кладоискатель скрывал найденный древнеримский клад в течение восьми лет
Житель Германии обнаружил в Нижней Саксонии большой клад древнеримских монет и скрывал его от властей в течение восьми лет. Об этом сообщает Live Science.
Кладоискатель наткнулся на монеты в 2017 году, занимаясь нелегальными раскопками с металлоискателем в районе деревни Борсум. Опасаясь последствий, он не сообщил о находке властям. Лишь в апреле 2025 года мужчина решился обо всем рассказать.
В октябре археологи провели раскопки на месте находки и обнаружили еще монеты, возраст которых составляет около 2000 лет. Всего было найдено порядка 450 артефактов, что делает эту находку одним из крупнейших древнеримских кладов в Нижней Саксонии. Монеты, отчеканенные в I веке нашей эры, относятся к периоду ранней Римской Империи, вскоре после падения республики. Учёным ещё предстоит выяснить, как эти монеты оказались на данной территории.
После общения с археологами кладоискатель прошёл обучение работе с металлоискателями и получил официальное разрешение на поиск ценностей. Уголовное дело о сокрытии клада было закрыто в связи с истечением срока давности.
В прошлом году в Великом Новгороде нашли клад с монетами и украшениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
