Немецкий кладоискатель скрывал найденный древнеримский клад в течение восьми лет

Кладоискатель наткнулся на монеты в 2017 году, занимаясь нелегальными раскопками с металлоискателем в районе деревни Борсум. Опасаясь последствий, он не сообщил о находке властям. Лишь в апреле 2025 года мужчина решился обо всем рассказать.

В октябре археологи провели раскопки на месте находки и обнаружили еще монеты, возраст которых составляет около 2000 лет. Всего было найдено порядка 450 артефактов, что делает эту находку одним из крупнейших древнеримских кладов в Нижней Саксонии. Монеты, отчеканенные в I веке нашей эры, относятся к периоду ранней Римской Империи, вскоре после падения республики. Учёным ещё предстоит выяснить, как эти монеты оказались на данной территории.

После общения с археологами кладоискатель прошёл обучение работе с металлоискателями и получил официальное разрешение на поиск ценностей. Уголовное дело о сокрытии клада было закрыто в связи с истечением срока давности.

