Песков: Предпосылок для проведения новой встречи Путина и Трампа пока нет

Песков отметил, что украинская сторона не стремится к переговорному процессу, и это нежелание активно поддерживается европейцами и Евросоюзом, которые, по его словам, находятся в состоянии «военной истерии». Он указал, что именно это стало причиной паузы в диалоге.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что в условиях этой паузы Трамп осознаёт отсутствие оснований для продвижения в мирном урегулировании в ближайшее время.

Ранее Песков сообщил, что Путин допускает возможность проведения саммита с США в будущем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».