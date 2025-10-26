Песков: Предпосылок для проведения новой встречи Путина и Трампа пока нет

Предпосылок для новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Дмитриев допустил, что встреча Путина и Трампа состоится позднее

Песков отметил, что украинская сторона не стремится к переговорному процессу, и это нежелание активно поддерживается европейцами и Евросоюзом, которые, по его словам, находятся в состоянии «военной истерии». Он указал, что именно это стало причиной паузы в диалоге.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что в условиях этой паузы Трамп осознаёт отсутствие оснований для продвижения в мирном урегулировании в ближайшее время.

Ранее Песков сообщил, что Путин допускает возможность проведения саммита с США в будущем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

