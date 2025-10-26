Дмитриев: Россия проинформировала США об успешных испытаниях ракеты «Буревестник»
Россия передала США информацию об успешных испытаниях ракеты нового класса «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом заявил сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.
По словам Дмитриева, на встрече президента Владимира Путина с Генштабом, состоявшейся утром, было доложено об окружении 5000 украинских военнослужащих в районе Купянска и 5500 — в районе Красноармейска, а также об успешных испытаниях ракеты «Буревестник». Он подчеркнул, что эта информация напрямую передаётся руководству и ключевым лицам администрации президента США.
Ранее сегодня Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, на испытаниях «Буревестник» пролетел 14 тысяч километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
