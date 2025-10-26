Путин рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве»
Президент России Владимир Путин рассказал, что ему нравится советский фильм «Я шагаю по Москве», в котором снимался актёр и режиссёр Никита Михалков. Об этом Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
В ходе беседы, приуроченной к 80-летнему юбилею Михалкова, президент говорил о своей дружбе с режиссёром. Журналист отметил, что фильм «Я шагаю по Москве» с участием Михалкова любим всей страной, на что Путин ответил, что также является поклонником этой картины.
Ранее Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
