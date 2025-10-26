Дмитриев: Рубль стал самой успешной валютой этого года

Рубль стал самой успешной валютой 2025 года, укрепившись к доллару на 40%. Об этом заявил сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.

Дмитриев: У РФ одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире

«Рубль укрепился на 40% по отношению к доллару и стал самой успешной валютой этого года», - сказал Дмитриев.

Он отметил, что российская экономика демонстрирует стабильное состояние, и Россия доносит эту информацию до США.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия обладает одним из самых низких на планете соотношением государственного долга к ВВП, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

