Дмитриев: Рубль стал самой успешной валютой этого года
Рубль стал самой успешной валютой 2025 года, укрепившись к доллару на 40%. Об этом заявил сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём Telegram-канале.
«Рубль укрепился на 40% по отношению к доллару и стал самой успешной валютой этого года», - сказал Дмитриев.
Он отметил, что российская экономика демонстрирует стабильное состояние, и Россия доносит эту информацию до США.
Ранее Дмитриев заявил, что Россия обладает одним из самых низких на планете соотношением государственного долга к ВВП, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
