Психолог рассказал, как переспорить женщину

Переспорить женщину почти невозможно. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института, которые объяснили успех дам хорошо развитой у них эпизодической памятью. Представительницы слабого пола намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства, что может значительно помочь в споре. При этом мужчины лучше запоминают пространственную информацию, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.

Категорически не согласился с выводом шведских ученых клинический психолог Михаил Хорс. Победа в споре, заявил он в интервью НСН, принадлежит не женщинам или мужчинам, а тому, кто готов слушать и слышать собеседника.

«Переспорить женщину, конечно, можно! Женщины и мужчины бывают совершенно разные. Бывают и мужчины, сконцентрированные на мелочах, бывают и женщины, которые широкими мазками мыслят. При этом могут не помнить, какого цвета стол на ее кухне», - пояснил эксперт в беседе с НСН.

Возник у Михаила Хорса и вопрос по поводу того, как шведские ученые получали эти данные. Да, были проанализированы результаты более 600 научных работ других авторов, которые коснулись 1,2 миллиона человек и были проведены за последние 40 лет. Цифры значительные, но, как считает Михаил Хорс, не исключено, что выборка делалась такая, которая нужна была исследователям.