Психолог рассказал, как переспорить женщину
Эксперт по психологии здоровья в эфире НСН назвал две главные составляющие победы в споре.
Переспорить женщину почти невозможно. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института, которые объяснили успех дам хорошо развитой у них эпизодической памятью. Представительницы слабого пола намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства, что может значительно помочь в споре. При этом мужчины лучше запоминают пространственную информацию, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.
Категорически не согласился с выводом шведских ученых клинический психолог Михаил Хорс. Победа в споре, заявил он в интервью НСН, принадлежит не женщинам или мужчинам, а тому, кто готов слушать и слышать собеседника.
«Переспорить женщину, конечно, можно! Женщины и мужчины бывают совершенно разные. Бывают и мужчины, сконцентрированные на мелочах, бывают и женщины, которые широкими мазками мыслят. При этом могут не помнить, какого цвета стол на ее кухне», - пояснил эксперт в беседе с НСН.
Возник у Михаила Хорса и вопрос по поводу того, как шведские ученые получали эти данные. Да, были проанализированы результаты более 600 научных работ других авторов, которые коснулись 1,2 миллиона человек и были проведены за последние 40 лет. Цифры значительные, но, как считает Михаил Хорс, не исключено, что выборка делалась такая, которая нужна была исследователям.
«Статистика – это одна из древнейших наук и профессий. Можно же взять нужную информацию и оперировать ей, показывая то, что хочет исследователь»
Как же можно выиграть спор? По мнению Михаила Хорса, важно соблюдать два условия: разнообразная палитра убеждений и желание найти компромисс, а не просто выиграть спор.
«Вопрос мотивации к спору. Если оба человека хотят прийти к какой-то общей точке, то это одна история. Люди в этом случае готовы к некому компромиссу. Действительно же споры заводятся только для того, чтобы победить. Если я выигрываю в споре, значит я – лучше. В результате в спорах используются манипуляции, подтасовки, обманы. В споре можно победить, если быть спокойным. И этому спокойствию можно тренироваться. А нервничает тот, кто считает, что знает, как должно быть. И если против такого собеседника провести некую манипуляцию, то можно вывести человека из равновесия. В случае со спокойным собеседником такого не получится, человек к таким манипуляциям готов. Мы нервничаем тогда, когда сталкиваемся в чем-то, что мы отрицаем, что в рамках нашей жизни не запланировано. Категоричные двухцветные позиции приводят к тому, что человеком легче управлять. Когда палитра убеждений человека многоцветная, дает человеку больше устойчивости», - подчеркнул Михаил Хорс.
К слову, некоторые эксперты утверждают, что результаты исследования шведских ученых не более, чем дань уважения женщинам. В скандинавских странах феминистская позиция сейчас является основной. И нынешние выводы ученых каролинского института могут быть направлены лишь на ее подтверждение, полагают специалисты.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Психологи об эмоциональном состоянии современного человека
Горячие новости
- Кричевский призвал россиянок отправлять маткапитал на будущую пенсию
- Премьер-министр Грузии уходит в отставку
- Из-за торговой войны США с Китаем мир ждет нефть за 50-60 долларов
- Путин в Иркутской области направляется в Тулун
- Играем при любой погоде. «СeрьГa» порадует легендарными хитами «НАШИх В ГОРОДЕ»