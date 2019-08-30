Психолог назвал усталость ломкой после кофе

Бороться с усталостью с помощью кофе – неэффективно. Действие напитка быстро закончится, после чего ощущение усталости еще больше усилиться. Кроме того злоупотребление кофе чревато головными болями и бессонницей. Об этом сегодня пишут СМИ со ссылкой на диетологов.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил в эфире НСН, почему кофе не помогает от усталости.

«Кофе – это бытовой, легализованный наркотик. Все наркотики биологически действуют одним и тем же способом. Сначала перевозбуждают наши механизмы выработки нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение, за бодрость, - дофамина, серотонина, эндорфинов. И мы чувствуем прилив сил, бодрости. Но потом нас ждет «яма» выработки этих нейромедиаторов, известная как ломка. От тяжелых наркотиков ломки очень болезненные. А кофейная ломка – это усталость. Если при этом выпить еще кофе, то через какое-то время усталость станет еще сильнее», - пояснил он.

По словам медика, если нужно взбодриться при усталости, то можно засунуть голову под холодную воду.

«Произойдет сосудистый спазм, потом сосуды расширятся, улучшится кровоснабжение мозга. Но всегда, когда мы искусственно раскачиваем свой организм, это не на пользу», - предупредил Хорс.