Как ныли, так и будут ныть. Психолог о четырёхдневной рабочей неделе

Четырёхдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье жителей России. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила врач-терапевт Елена Тихомирова. «В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью», — приводит её слова РИА Новости. По мнению врача, сокращение рабочей недели приведёт к росту числа людей, страдающих ожирением.

НСН спросила у клинического психолога, эксперта по психологии здоровья Михаила Хорса, на какие полезные занятия для души и тела может сподвигнуть россиян дополнительный выходной.

«Те, кто сейчас полеживают на диване, пьянствуют, те и будут продолжать это делать. И дополнительный выходной их мир точно не поменяет. Кто воспримет с радостью новость о дополнительном выходном, портрет его ясен. Он сейчас высиживает на работе своё время, делает минимально, чтобы его не уволили. А те, кто радуется своей работе, подходит креативно, такие люди почувствуют себя обделёнными. Их же лишат возможности заниматься любимым делом», - пояснил эксперт.