Как ныли, так и будут ныть. Психолог о четырёхдневной рабочей неделе
Клинический психолог в эфире НСН рассказал, кто от лишнего выходного выиграет, а кто будет им недоволен.
Четырёхдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье жителей России. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила врач-терапевт Елена Тихомирова. «В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95% людей будут посвящать себя безделью», — приводит её слова РИА Новости. По мнению врача, сокращение рабочей недели приведёт к росту числа людей, страдающих ожирением.
НСН спросила у клинического психолога, эксперта по психологии здоровья Михаила Хорса, на какие полезные занятия для души и тела может сподвигнуть россиян дополнительный выходной.
«Те, кто сейчас полеживают на диване, пьянствуют, те и будут продолжать это делать. И дополнительный выходной их мир точно не поменяет. Кто воспримет с радостью новость о дополнительном выходном, портрет его ясен. Он сейчас высиживает на работе своё время, делает минимально, чтобы его не уволили. А те, кто радуется своей работе, подходит креативно, такие люди почувствуют себя обделёнными. Их же лишат возможности заниматься любимым делом», - пояснил эксперт.
Также специалисты отмечают, что четырёхдневная рабочая неделя может оказать неоднозначное влияние на психику человека. Так, люди, занимающиеся продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут рады нововведению, а занятые тяжёлым физическим неквалифицированным трудом останутся недовольны, так как их зарплата зависит от количества произведённой продукции.
Действующий Трудовой кодекс устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), а нижней границы не существует
«Я сомневаюсь, что мы все-таки перейдем на четырехдневную рабочую неделю, но если это всё-таки произойдет, то будет ровно то же самое, что было, когда в советские годы сделали субботу выходным. Тогда просто все привыкли. Привыкнут и сейчас, будут ныть, что скоро понедельник, скорей бы пятница. В этом смысле ничего не поменяется», - предположил Михаил Хорс.
В медицинском сообществе также делают акцент и на взаимоотношения в семье, Так четырехдневка пойдёт на пользу, если в семье царит мир и любовь. У таких супругов это ещё один повод провести время вместе. Если же отношения плохие, то новый выходной станет лишним днём для раздражения.
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