Психолог: Эмоционально выгорают те, кто занят не своим делом!

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН заявил, что подобным состояниям подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания.

«Синдром выгорания бывает, как правило, у людей, которые занимаются не своим делом. Конечно, трудно сказать, что такое “свое дело”. У наших соседей, у украинцев, несколько лет назад было проведено общее обследование на синдром выгорания у всех врачей психиатров. Оказалось, что старше 32-33 лет нет ни одного человека с синдромом выгорания. Все, кто не должен был заниматься психиатрией, отсеивались на этапе между вузом и 30-летним возрастом. Это предварительное, но меж тем дающее основание для размышления о том, что люди, которые неправильно выбрали что-то, склонны к синдрому выгорания. А те, для кого это даже призвание, они будут уставать, но у них не будет синдрома выгорания. Мы можем это видеть во всех профессиях. Хотя с другой стороны пока я не слышал о компьютерщиках, молодых ребятах, хакерах, которые страдают синдромом выгорания, потому что они увлечены. А возрастные категории самые опасные это в районе 30-ти, потому что им объясняли, что надо заниматься престижными профессиями, а для многих из них это нелюбимая профессия», - рассказал собеседник НСН.

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