Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
В основателе Telegram говорит разочарование, но изменения в регулировании интернета были неизбежны, заявил НСН Герман Клименко.
Интернет стал местом больших денег и преступности, поэтому вернуться к полной анонимности и отсутствию контроля уже не получится, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с НСН.
Основатель Telegram Павел Дуров в свой 41-й день рождения опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он заявил, что у него нет времени праздновать, потому что главная задача человечества сейчас — спасти «свободный Интернет», который стал превращаться в инструмент контроля. Он привел в пример «антиутопические» меры в Великобритании, ЕС, Австралии, Германии и Франции, но не упомянул, например, Китай и Россию. Клименко отметил, что это заявление могло быть сделано от обиды.
«Дуров делает достаточно странные заявления в последнее время. В Павле говорит то, что он рассчитывал, что Россия и Китай останутся где-то позади, а его Telegram полюбят в “свободном мире” в том виде, в котором он существует сейчас. Оказалось, что Европа даже пожестче. К тому же, Дуров все еще находится под арестом (во Франции. - Прим. НСН). Он убежал туда, где еще хуже, чем откуда он уезжал», — подчеркнул он.
Клименко добавил, почему государства стали жестче относиться к Интернету.
«Весь мир ограничивает мессенджеры не потому, что не любит Павла. Сегодня преступность глубоко проникла в жизнь и экономику, без этого уже невозможно. Пока в Интернете не было денег, преступники не интересовались им. Тогда он мог быть анонимным. Когда он стал частью экономики, то на него автоматически распространилось обычное право. Интернет-среда привыкла жить без регулирования, но это стало невозможно, когда IT-компании стали стоить больше, чем производства реального сектора. Если вы хотите какого-то анархического управления, то тогда ваша капитализация будет близка к нулю. Там, где деньги, уже невозможны приватность и анонимность», — объяснил он.
Ранее врач-психиатр, психолог Александр Федорович в беседе с НСН призвал россиян меньше доверять информации в Интернете.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сельское хозяйство и контент: Какие профессии потеснит искусственный интеллект
- Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо
- Трамп посетит Ближний Восток 13 или 14 октября
- Депутат Бессараб анонсировала налог на робота
- Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
- Депутат Бессараб: До 50% диагнозов сегодня устанавливают с помощью ИИ
- НАТО в октябре проведет учения с имитацией использования ядерного оружия
- Депутат Свинцов: В 2026 году роботы появятся на передовой
- Путин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ до $112 млрд
- Сотни миллиардов: Депутат Свинцов призвал бизнес вкладываться в роботов и ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru