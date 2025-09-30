«Telegram, конечно, сейчас набирает серьезные обороты, но я бы не сказала, что блогеры массово бросают запрещенный Instagram. Нет, это скорее история про то, что умные ребята работают сразу на нескольких площадках. «Инста» остается для красивой картинки и первичного охвата, а Telegram — это уже для тех, кто готов платить за твой контент и читать тебя регулярно. Почему в «Телеге» выгодно? Потому что там нет этих бесконечных алгоритмов, которые режут тебе охваты. В Instagram сейчас в лучшем случае 10-15% аудитории увидят твой пост, а в Telegram его видят все подписчики. Для рекламодателей это золото, поэтому и платят там нормально», - рассказала она.

По ее словам, канал на 20 тысяч подписчиков может приносить до 150 тысяч рублей в месяц.

«По деньгам скажу так, если у тебя 20 тысяч подписчиков в Telegram и хорошая вовлеченность, можешь рассчитывать на 70-150 тысяч в месяц с рекламы. Плюс, если запустишь платную подписку с реально полезным контентом, добавишь еще тысяч 50-100. Новичкам советую начать с бирж, а потом уже можно выходить на агентства или прямых рекламодателей», - отметила она.

Специалист также перечислила самые перспективные темы для блога.

«Кроме Telegram сейчас многие смотрят на ВК, TikTok тоже никто не отменял, если нужна виральность. Дзен тоже живой для тех, кто пишет длинные материалы. Что касается контента — красота и мода никуда не делись, это вечное. Но сейчас прямо взлетает все, что связано с финансами, инвестициями, личной эффективностью. Люди хотят не просто смотреть на красивую жизнь, а учиться зарабатывать и развиваться», - добавила собеседница НСН.

Ранее Берек рассказала НСН, что закон о запрете рекламы в Instagram предусматривает ряд исключений — так, пользователи смогут по-прежнему заниматься саморекламой, оставлять ссылки на свои сайты и мессенджеры, однако не смогут публиковать посты о распродажах, акциях и иным образом манипулировать целевой аудиторией.

