«Чей бюджет?»: Клименко сообщил о битве за контроль над реестром военнообязанных
Герман Клименко заявил НСН, что отказ властей от создания единого реестра повесток на платформе «Гостех» связан со спорами ведомств, а вовсе не с гостайной.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН выразил мнение, что отказ российских властей от реализации государственного сервиса «Единый реестр воинского учета» (ГИС ЕРВУ) на платформе «Гостех» связан не с техническими нюансами, а с битвой ведомств за проект.
Ранее издание Forbes сообщило, что власти решили создать «Единый реестр воинского учета» на платформе «Гособлако», а не «Гостех», как раньше. Отмечается, что отказаться от «Гостеха» решили, так как платформа не предназначена для работы с гостайной.
«На мой взгляд, по большей части отказ от платформы связан с аппаратными историями, а не с гостайной. Мол, кто будет курировать данный продукт, кто будет ответственным. Я хорошо помню, когда шла речь о создании реестра мигрантов. Основной спор был в том, какое ведомство будет контролировать процесс, кто получит бюджет на программное обеспечение, дата-центр и так далее. Так что я бы отнес этот вопрос к ведомственным историям», - сказал собеседник НСН.
По его словам, весь бумажный документооборот нужно не просто перевести в «цифру», но и уметь с работать с такими электронными документами.
«Москва сейчас создает единый центр. Это решение потом будет тиражироваться по всей России. Понятно, что если внизу данные некачественные, то и наверх их поднять и объединить невозможно. Нужно же не просто скопировать, перенеся с бумаг на электронику, но еще и пользоваться этой электроникой потом. То есть, если сделать электронные карты военнослужащих, то они должны эксплуатироваться, а не быть зеркалом бумаг. Как я понимаю, московское решение уже готово, а дальше уже все пойдет, как было с выборами: разработки Москвы потом пошли в регионы. Возможно, при создании реестра сделают также. Нужно помнить, что если мы хотим что-то цифровать, то нужно все сделать не только по хранению данных, но и по работе с ними. Сохранять бумажный документооборот совершенно бессмысленно, если мы хотим создать электронный реестр», - заключил Клименко.
Ранее в России был принят закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Граждан будут оповещать о необходимости явки в военкомат через «Госуслуги», для уклонистов предусмотрен ряд ограничений. Как отмечали в Минцифры, полноценный ввод реестра в эксплуатацию возможен только с 2025 года, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что остается в клубе
- Группа ДДТ впервые выступит в Узбекистане
- Реставраторы из РФ помогут восстановить картины сгоревшей галереи Абхазии
- Нарышкин: У США есть разрушительный для Зеленского компромат
- Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2% до 18,7% в 2023 году
- «Три богатыря и Пуп Земли» опережают кино-конкурентов с большим отрывом
- Украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде
- Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open
- В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на концерте
- Переводившего деньги для ВСУ жителя Новокузнецка задержали за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru