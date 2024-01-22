«Чей бюджет?»: Клименко сообщил о битве за контроль над реестром военнообязанных

По его словам, весь бумажный документооборот нужно не просто перевести в «цифру», но и уметь с работать с такими электронными документами.

«Москва сейчас создает единый центр. Это решение потом будет тиражироваться по всей России. Понятно, что если внизу данные некачественные, то и наверх их поднять и объединить невозможно. Нужно же не просто скопировать, перенеся с бумаг на электронику, но еще и пользоваться этой электроникой потом. То есть, если сделать электронные карты военнослужащих, то они должны эксплуатироваться, а не быть зеркалом бумаг. Как я понимаю, московское решение уже готово, а дальше уже все пойдет, как было с выборами: разработки Москвы потом пошли в регионы. Возможно, при создании реестра сделают также. Нужно помнить, что если мы хотим что-то цифровать, то нужно все сделать не только по хранению данных, но и по работе с ними. Сохранять бумажный документооборот совершенно бессмысленно, если мы хотим создать электронный реестр», - заключил Клименко.

Ранее в России был принят закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Граждан будут оповещать о необходимости явки в военкомат через «Госуслуги», для уклонистов предусмотрен ряд ограничений. Как отмечали в Минцифры, полноценный ввод реестра в эксплуатацию возможен только с 2025 года, напоминает «Радиоточке НСН».

