СМИ: В Польше нашли следы Янтарной комнаты

Янтарная комната из резиденции российских императоров в Царском Селе может находиться в районе бывшего военного полигона СС в северной Польше. Об этом сообщил портал O2 со ссылкой на местные власти.

По данным издания, воеводское управление по охране памятников в Гданьске разрешило провести раскопки в неразведанном ранее районе.

«Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», - отмечается в материале.

Представитель управления по охране памятников Марцин Тыминьский указал, что в 1943 году на месте планируемых раскопок находился немецкий полигон, около которого были расположены бункеры-хранилища. Специалисты надеются обнаружить там подземные склады, в которых, по некоторым данным, находится Янтарная комната.

Ранее дайверы нашли на затонувшем судне «Карлсруэ» в Балтийском море ящики, в которых предположительно могла находиться Янтарная комната. Однако подозрения исследователей не подтвердились.

