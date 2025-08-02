СМИ: В Польше нашли следы Янтарной комнаты
Янтарная комната из резиденции российских императоров в Царском Селе может находиться в районе бывшего военного полигона СС в северной Польше. Об этом сообщил портал O2 со ссылкой на местные власти.
По данным издания, воеводское управление по охране памятников в Гданьске разрешило провести раскопки в неразведанном ранее районе.
«Предполагается, что там находится большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, информация о котором стала известна совсем недавно», - отмечается в материале.
Представитель управления по охране памятников Марцин Тыминьский указал, что в 1943 году на месте планируемых раскопок находился немецкий полигон, около которого были расположены бункеры-хранилища. Специалисты надеются обнаружить там подземные склады, в которых, по некоторым данным, находится Янтарная комната.
Ранее дайверы нашли на затонувшем судне «Карлсруэ» в Балтийском море ящики, в которых предположительно могла находиться Янтарная комната. Однако подозрения исследователей не подтвердились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru