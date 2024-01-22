В России отказались от создания реестра воинского учета на базе «Гостеха»

По данным издания, комиссия решила исключить ГИС ЕРВУ из реализации на «Гостехе», сервис планируют осуществлять в рамках «Государственной единой облачной платформы» («Гособлака»).

«Реестр ... предполагает наличие сведений, размещение которых на базе "Гостеха" не предусмотрено действующим законодательством», — пояснили изданию в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отметил источник Forbes, при работе над ГИС ЕРВУ решили отказаться от «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. Необходимость осуществлять проект с нуля на базе «Гособлака» может привести к затягиванию сроков его реализации.

По словам директора НКО «Информационная культура» Ивана Бегтина, «Гостех» — идея действующих премьера и вице-премьера, при смене правительства от инициативы могут отказаться. Кроме того, эксперт напомнил, что сервис создали на базе платформы Platform V от Сбера, не предназначенной и адаптированной для работы с ГИС, а также не аттестованной для работы с гостайной.

Бегтин считает, что на разработку реестра военнообязанных потребуется три–четыре года, однако его можно создать и за 1 - 1,5 года в условиях сжатых сроков.

Ранее в России был принят закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Граждан будут оповещать о необходимости явки в военкомат через «Госуслуги», для уклонистов предусмотрен ряд ограничений. Как отмечали в Минцифры, полноценный ввод реестра в эксплуатацию возможен только с 2025 года, напоминает телеканал «360».

