В России отказались от создания реестра воинского учета на базе «Гостеха»
Власти отказались от реализации государственного информационного сервиса «Единый реестр воинского учета» (ГИС ЕРВУ) на платформе «Гостех». Об этом пишет Forbes со ссылкой на протокол состоявшегося 22 декабря заседания правкомиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения предпринимательской деятельности.
По данным издания, комиссия решила исключить ГИС ЕРВУ из реализации на «Гостехе», сервис планируют осуществлять в рамках «Государственной единой облачной платформы» («Гособлака»).
«Реестр ... предполагает наличие сведений, размещение которых на базе "Гостеха" не предусмотрено действующим законодательством», — пояснили изданию в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Как отметил источник Forbes, при работе над ГИС ЕРВУ решили отказаться от «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. Необходимость осуществлять проект с нуля на базе «Гособлака» может привести к затягиванию сроков его реализации.
По словам директора НКО «Информационная культура» Ивана Бегтина, «Гостех» — идея действующих премьера и вице-премьера, при смене правительства от инициативы могут отказаться. Кроме того, эксперт напомнил, что сервис создали на базе платформы Platform V от Сбера, не предназначенной и адаптированной для работы с ГИС, а также не аттестованной для работы с гостайной.
Бегтин считает, что на разработку реестра военнообязанных потребуется три–четыре года, однако его можно создать и за 1 - 1,5 года в условиях сжатых сроков.
Ранее в России был принят закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Граждан будут оповещать о необходимости явки в военкомат через «Госуслуги», для уклонистов предусмотрен ряд ограничений. Как отмечали в Минцифры, полноценный ввод реестра в эксплуатацию возможен только с 2025 года, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru