«К весне не успеют»: Россиянам рассказали, как будет работать единый реестр повесток

Юрист по военному праву Иван Самарин заявил НСН, что реестр не будет привязан к единому кабинету. Если человек «не обнаружит» повестку, его ждут ограничения на выезд. 

Весенний призыв в России пройдет с бумажными повестками, которые можно вручить лично или по почте заказным письмом, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН. По его словам, единого реестра к весне еще не будет, электронные повестки официально не заработают.

Весенний призыв стартует в России с 1 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Самарин рассказал, как будет выглядеть единый реестр.

Путин поручил провести осенний призыв с использованием электронного реестра

«Основным способом извещения пока будут бумажные повестки, они вручаются лично или по почте заказным письмом. Это два способа легального вручения повесток. Пока не внесены изменения в нормативные документы, электронные повестки не заработают. Пока я не представляю, как это будет работать. У нас в ГИБДД пробовали создать базу данных по одному из правонарушений, но до сих пор это не удалось. Единой базы к весне не будет», - отметил он.

При этом Самарин подчеркнул, что реестр не будет привязан к личному кабинету, человек сам будет обязан проверять наличие повестки, если не хочет столкнуться с ограничениями.

«Речь идет про реестр, который не будет привязан к личному кабинету. Человек будет обязан заходить и смотреть, есть повестка или нет. С момента появления повестки в реестре на вас будут наложены сразу же ограничения. Например, при выезде за границу. Никого не будет волновать, что у кого-то нет интернета или еще чего-то. На самом деле это всего лишь усиливает контроль государства за исполнением уже существующих законов. Никаких новых санкций не вводится, ужесточения нет, но усиливается контроль», - рассказал собеседник НСН.

29 декабря Министерство обороны РФ объявило о завершении в стране осеннего призыва на военную службу. Как заявили в пресс-службе ведомства, призывные комиссии начали работу 2 октября. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования были направлены 130 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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