«К весне не успеют»: Россиянам рассказали, как будет работать единый реестр повесток

«Основным способом извещения пока будут бумажные повестки, они вручаются лично или по почте заказным письмом. Это два способа легального вручения повесток. Пока не внесены изменения в нормативные документы, электронные повестки не заработают. Пока я не представляю, как это будет работать. У нас в ГИБДД пробовали создать базу данных по одному из правонарушений, но до сих пор это не удалось. Единой базы к весне не будет», - отметил он.

При этом Самарин подчеркнул, что реестр не будет привязан к личному кабинету, человек сам будет обязан проверять наличие повестки, если не хочет столкнуться с ограничениями.

«Речь идет про реестр, который не будет привязан к личному кабинету. Человек будет обязан заходить и смотреть, есть повестка или нет. С момента появления повестки в реестре на вас будут наложены сразу же ограничения. Например, при выезде за границу. Никого не будет волновать, что у кого-то нет интернета или еще чего-то. На самом деле это всего лишь усиливает контроль государства за исполнением уже существующих законов. Никаких новых санкций не вводится, ужесточения нет, но усиливается контроль», - рассказал собеседник НСН.

29 декабря Министерство обороны РФ объявило о завершении в стране осеннего призыва на военную службу. Как заявили в пресс-службе ведомства, призывные комиссии начали работу 2 октября. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования были направлены 130 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

