«Повестка за диплом»: Венкоматы не дадут бакалаврам поступить в магистратуру
Иван Самарин в эфире НСН заявил, что военкоматы будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру.
Военкоматы в рамках весеннего призыва будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН. По его словам, обжаловать решение сегодня будет сложнее.
Весенний призыв стартует в России с 1 апреля. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток.
«Я ожидаю, что весенний призыв будет проходить по прежним правилам, но будет одно исключение. До сих пор существуют проблемы с обжалованием решений призывных комиссий в судебном порядке, процедура поменялась. Не будут в этом году приостанавливаться фактические отправки людей в армию, если принято решение о призыве», - отметил он.
В связи с этим, по его словам, военкоматы будут нацелены на студентов, которым сегодня сложнее обжаловать призыв.
«Судя по предыдущей практике военкоматов, они очень любят призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру. Раньше это решалось в суде, а сейчас людей в армию отправят, а потом уже суд будет решать. Это основная проблема на данный момент. Человек диплом получает, на следующий день ему повестку вручают. Такие проблемы сейчас решить будет сложнее», - предупредил собеседник НСН.
Если на момент принятия решения о мобилизации человек не был включен в официальные списки по брони, отменить решение через суд не получится, заявил ранее юрист Александр Латынин «Радиоточке НСН».
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