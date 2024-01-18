«Повестка за диплом»: Венкоматы не дадут бакалаврам поступить в магистратуру

«Я ожидаю, что весенний призыв будет проходить по прежним правилам, но будет одно исключение. До сих пор существуют проблемы с обжалованием решений призывных комиссий в судебном порядке, процедура поменялась. Не будут в этом году приостанавливаться фактические отправки людей в армию, если принято решение о призыве», - отметил он.

В связи с этим, по его словам, военкоматы будут нацелены на студентов, которым сегодня сложнее обжаловать призыв.

«Судя по предыдущей практике военкоматов, они очень любят призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру. Раньше это решалось в суде, а сейчас людей в армию отправят, а потом уже суд будет решать. Это основная проблема на данный момент. Человек диплом получает, на следующий день ему повестку вручают. Такие проблемы сейчас решить будет сложнее», - предупредил собеседник НСН.

Если на момент принятия решения о мобилизации человек не был включен в официальные списки по брони, отменить решение через суд не получится, заявил ранее юрист Александр Латынин «Радиоточке НСН».

