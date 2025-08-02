ПВО за ночь уничтожила 112 беспилотников ВСУ

Более 110 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали за минувшую ночь над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

Так, военные сбили 34 БПЛА в Ростовской области, 31 – в Краснодарском крае, 12 – в Воронежской области, еще 11 – в Рязанской. Кроме того, пять дронов уничтожили над Самарской областью, четыре – над Пензенской, два – над Белгородской, по одному – над Липецкой областью и Крымом.

По данным Минобороны, еще 11 БПЛА ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.

