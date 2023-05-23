Климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь из-за потепления

Как отметил эксперт, Россия может достичь углеродной нейтральности «даже если не к 2050-2060-м годам, а, допустим, к 2080-м». Однако температура на Земле к этому времени все равно станет выше на 2-2,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, и волны жары будут накрывать планету по меньшей мере в два-три раза чаще.

По словам Кокорина, при наихудшем сценарии температура на Земле вырастет на 4,5-5 градусов: в этом случае 8-9 лет из десяти станут аномально жаркими.

«Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва ... жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — считает климатолог.

При этом эксперт подчеркнул, что такой вариант событий маловероятен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг озвученные на Украине сообщения о том, что столицу России якобы планируют перенести вглубь страны, напоминает Газета.ру.

