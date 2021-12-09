«Бизнес» в погонах: у обладателя «золотого унитаза» из ГИБДД нашли новые «активы»

У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова нашли еще шесть автомобилей и 21 объект недвижимости. Полковник подозревается в получении взяток.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что у «взяточника» изымут все имущество, включая особняк с «золотым унитазом». По его словам, у некоторых подчиненных Сафонова, проходящих по его делу, также были активы на несколько сотен миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что стоимость изъятого имущества коррупционеров в России впервые превысила 53 миллиарда рублей. По словам генпрокурора РФ, за первые девять месяцев 2021 года у коррупционеров было изъято 53,8 миллиардов рублей, при этом размер установленного ущерба достиг 53,2 миллиарда рублей. Краснов также уточнил, что сумма добровольного возмещения составила 15 миллиардов рублей.

Летом сотрудники МВД совместно с представителями Росгвардии, задержали начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и еще более 35 сотрудников, тем самым «зачистив» верхушку управления. Было заведено уголовное дело по факту получения взятки группой лиц в особо крупном размере. Ее общая сумму составляет более 19 миллионов рублей. Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.

В домах подозреваемых были проведены обыски.