«Бизнес» в погонах: у обладателя «золотого унитаза» из ГИБДД нашли новые «активы»
Эксперты объясняют НСН, почему скандалы с коррупцией все чаще всплывают в структурах МВД, а генпрокуратура отчитывается об изъятом имуществе на десяти миллиардов рублей.
У начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова нашли еще шесть автомобилей и 21 объект недвижимости. Полковник подозревается в получении взяток.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что у «взяточника» изымут все имущество, включая особняк с «золотым унитазом». По его словам, у некоторых подчиненных Сафонова, проходящих по его делу, также были активы на несколько сотен миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что стоимость изъятого имущества коррупционеров в России впервые превысила 53 миллиарда рублей. По словам генпрокурора РФ, за первые девять месяцев 2021 года у коррупционеров было изъято 53,8 миллиардов рублей, при этом размер установленного ущерба достиг 53,2 миллиарда рублей. Краснов также уточнил, что сумма добровольного возмещения составила 15 миллиардов рублей.
Летом сотрудники МВД совместно с представителями Росгвардии, задержали начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и еще более 35 сотрудников, тем самым «зачистив» верхушку управления. Было заведено уголовное дело по факту получения взятки группой лиц в особо крупном размере. Ее общая сумму составляет более 19 миллионов рублей. Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
В домах подозреваемых были проведены обыски.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале тогда написал, что сотрудники региональных силовых структур, которых он назвал «настоящей мафией», злоупотребляли своим положением, брали взятки - в общем, наживались на всем.
Политический деятель разместил в своем канале фотографии особняка Сафонова, сделанные во время «экскурсии» силовиков по дворцу начальника ГИБДД. Внутри дом отделан золотом, висят хрустальные люстры и стоит мебель в стиле ампир. В ванной комнате установлены позолоченные унитаз и раковина.
Председатель Московского архитектурного общества, руководитель Архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский считает это «безвкусицей». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что складывается такое впечатление, что интерьер дома был создан примерно 20 лет назад.
«Видно, что вложено очень много денег. Но это некачественная архитектура, некачественный дизайн интерьера. Это все доморощенное, провинциальное. Продать это тоже будет очень сложно, потому что все сделано в таком стиле «для себя любимого». Это неактуально, провинциальная пошлость, которая никому не нужна», - заметил архитектор.
При этом сам Сафонов от своего имущества «отрекается».
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что проблема коррупции до сих пор не решена в России, причем самые большие проблемы со взятками - именно в МВД.
«Уголовных дел по коррупции больше всего по МВД, потому что оно работает с гражданами и находится в наивысшей степени коррупционного риска. Самые большие суммы, наверное, во ФСИН. Меньше всего коррупции в Федеральной службе охраны (ФСО) и Службе внешней разведки (СВР). Мы, к сожалению, до сих пор не выстроили серьезную защиту от коррупции внутри правоохранительных органов и спецслужб. Это отголоски формирования наших элит после 1991 года. Все, что тогда строилось, оценивалось с позиции личного обогащения. Тогда сформировалась идеология нашего правления, что ты не воруешь, а зарабатываешь на государстве, на бюджете. Люди надевают погоны, чтобы войти в коррупционную схему», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
И пока в совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) самой коррумпированной считают сферы IT-технологий и дорожного строительства, в МВД тоже хватает своих случаев.
По словам главы московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, это связано с тем, что «УСБ подчиняется тем, кого они ловят».
«Те, кто обязан соблюдать закон, подчиняются тем, кто его нарушает. Наш профсоюз с самого начала образования УСБ говорил о том, что она должна подчиняться президенту, а не МВД. Тогда будет порядок. Пересажают ряд начальников – будет почище воздух», - заметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В связи с этим Пашкин посоветовал тем, у кого вымогают деньги, обращаться в ФСБ, так как, по его мнению, это единственная структура, которая еще хоть как-то может повлиять на МВД.
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