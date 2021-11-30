Росгвардии далеко? Названы самые подверженные коррупции силовые ведомства России

По информации газеты «Коммерсантъ», деньги на информационную систему в Росгвардии освоили, но сама она так и не заработала. Под подозрением, в частности, генерал-майоры Козлов и Выродов, генерал-лейтенанты Беляков и Дугинов. Кабанов отмечает, что в IT-сфере бывают хищения и покрупнее, но в этом случае вполне «нормальные деньги с ничего», как могли посчитать высокопоставленные росгвардейцы.

«Тема IT по своей непрозрачности остается крайне уязвимой для злоупотреблений. А здесь вообще была такая армейская прямота: просто взяли, деньги украли, списали, ничего не сделали. Я думаю, первый (и правильный) вопрос у руководства был такой: зачем нужно было делать какую-то непонятную систему учета, когда существует масса дублирующих программ? Я думаю, это и было первопричиной для принятия таких решений. А чистка, которая ведется в Росгвардии, инициирована руководством, она продолжается и будет продолжаться. Копают всё глубже и глубже, и даже старые эпизоды поднимают. В айтишной сфере бывают и более значительные хищения, которые измеряются миллиардами. Но, опять же, всё зависит от проекта. Когда ты ничего не делаешь, просто имитируешь деятельность, то, наверное, это много. Это почти $2,5 млн: нормальные деньги, [полученные] с ничего», - добавил он.

По словам Кабанова, первопричину коррупционных скандалов следует искать в 90-х.

«Это отголоски формирования наших элит после 1991 года. Всё, что тогда строилось, оценивалось с позиции личного обогащения. Основные деньги во власти связаны с бюджетом. Тогда сформировалась идеология нашего правления, что ты не воруешь, а зарабатываешь на государстве, на бюджете. У нас масса примеров, когда госкорпорация становится банкротом, и никто не спрашивает, почему так. Это всё из 90-х. Тогда разваливались спецслужбы, и мы понимали, что восстанавливать будет сложно. Люди надевают погоны, чтобы войти в коррупционную схему. Мы до сих пор не решили эту историю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Минобороны справляется с выявлением мошенников и коррупционеров эффективнее многих общественных институтов в стране.

