Росгвардии далеко? Названы самые подверженные коррупции силовые ведомства России
Коррупция проникла в спецслужбы и МВД после развала СССР, и эта проблема пока не решена, напомнил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Руководство Росгвардии активно борется с коррупцией внутри ведомства, что, несмотря на новый скандал, не позволяет отнести ведомство к числу самых подверженных коррупции, отметил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее четыре генерала и три полковника Росгвардии попали под подозрение в хищении 200 млн рублей в связи внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость».
«За последние пять-шесть лет система вошла в стадию активной борьбы. Мы сами видим, что и уголовные дела идут, и сама система стала более прозрачной. Хотя IT-сфера остается наиболее рискованной. Сложно сказать, какие ведомства больше всего подвержены коррупции. В чем ее измерять, в уголовных делах? Их больше всего по МВД, потому что оно работает с гражданами и находится в наивысшей степени коррупционного риска. Если мы будем брать в деньгах, то надо смотреть, сколько денег выделяется. Это, наверное, ФСИН. Мы, к сожалению, до сих пор не выстроили серьезную защиту от коррупции внутри правоохранительных органов и спецслужб. Меньше всего коррупции в Федеральной службе охраны (ФСО) и Службе внешней разведки (СВР), также достаточно серьезно идет борьба в Росгвардии, и это дает эффект», - пояснил глава комитета.
По информации газеты «Коммерсантъ», деньги на информационную систему в Росгвардии освоили, но сама она так и не заработала. Под подозрением, в частности, генерал-майоры Козлов и Выродов, генерал-лейтенанты Беляков и Дугинов. Кабанов отмечает, что в IT-сфере бывают хищения и покрупнее, но в этом случае вполне «нормальные деньги с ничего», как могли посчитать высокопоставленные росгвардейцы.
«Тема IT по своей непрозрачности остается крайне уязвимой для злоупотреблений. А здесь вообще была такая армейская прямота: просто взяли, деньги украли, списали, ничего не сделали. Я думаю, первый (и правильный) вопрос у руководства был такой: зачем нужно было делать какую-то непонятную систему учета, когда существует масса дублирующих программ? Я думаю, это и было первопричиной для принятия таких решений. А чистка, которая ведется в Росгвардии, инициирована руководством, она продолжается и будет продолжаться. Копают всё глубже и глубже, и даже старые эпизоды поднимают. В айтишной сфере бывают и более значительные хищения, которые измеряются миллиардами. Но, опять же, всё зависит от проекта. Когда ты ничего не делаешь, просто имитируешь деятельность, то, наверное, это много. Это почти $2,5 млн: нормальные деньги, [полученные] с ничего», - добавил он.
По словам Кабанова, первопричину коррупционных скандалов следует искать в 90-х.
«Это отголоски формирования наших элит после 1991 года. Всё, что тогда строилось, оценивалось с позиции личного обогащения. Основные деньги во власти связаны с бюджетом. Тогда сформировалась идеология нашего правления, что ты не воруешь, а зарабатываешь на государстве, на бюджете. У нас масса примеров, когда госкорпорация становится банкротом, и никто не спрашивает, почему так. Это всё из 90-х. Тогда разваливались спецслужбы, и мы понимали, что восстанавливать будет сложно. Люди надевают погоны, чтобы войти в коррупционную схему. Мы до сих пор не решили эту историю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее военный эксперт, член экспертного совета комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Минобороны справляется с выявлением мошенников и коррупционеров эффективнее многих общественных институтов в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Минувшей ночью мигранты дважды пытались прорваться через границу Белоруссии и Польши
- В Азербайджане разбился вертолет Госпогранслужбы
- В России зарегистрировали 32 648 случаев коронавируса за 24 часа
- Лавров: США нагнетают военную истерию у границы России
- Эксперты рассказали о сканерах QR-кодов, крадущих данные банковских приложений
- В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»
- Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса
- В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»
- Чубайс признал вину за «всё плохое» в России
- Врач-терапевт назвала основной признак дефицита витамина K
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru