«Вас спасают!» В полиции приветствовали расширение своих полномочий

Полицейским необходимо право на вскрытие автомобилей и квартир для спасения жизни граждан, уверенность в этом выразил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее 8 декабря Госдума в окончательном чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и квартиры граждан.

«Необходимо понять, как это будет изложено в конечном результате. Как сотрудник полиции в отставке, я приветствую это. Вскрытие автомобилей – это необходимая мера в определенных ситуациях. Например, если человек потерял сознание, но он находится в автомобиле, который может быть закрыт, такое бывает в современных машинах. Теперь для этого есть законные основания. По поводу терактов, по-моему, постановка вопроса тоже правильная. Вскрытие автомобиля действительно необходимо в случае подозрения на то, что там есть взрывное устройство. Мы видим, какие теракты совершаются при помощи автомобилей, скажем, в том же Ираке или в других странах. Что касается других поправок, то я не вижу там ничего страшного и криминального, что угрожало бы свободе граждан», - отметил Суслов.