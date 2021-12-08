«Вас спасают!» В полиции приветствовали расширение своих полномочий
За вскрытие квартиры и автомобиля сотрудниками МВД граждане могут получить компенсацию только через суд, заявили в московском профсоюзе полиции.
Полицейским необходимо право на вскрытие автомобилей и квартир для спасения жизни граждан, уверенность в этом выразил глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее 8 декабря Госдума в окончательном чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили и квартиры граждан.
«Необходимо понять, как это будет изложено в конечном результате. Как сотрудник полиции в отставке, я приветствую это. Вскрытие автомобилей – это необходимая мера в определенных ситуациях. Например, если человек потерял сознание, но он находится в автомобиле, который может быть закрыт, такое бывает в современных машинах. Теперь для этого есть законные основания. По поводу терактов, по-моему, постановка вопроса тоже правильная. Вскрытие автомобиля действительно необходимо в случае подозрения на то, что там есть взрывное устройство. Мы видим, какие теракты совершаются при помощи автомобилей, скажем, в том же Ираке или в других странах. Что касается других поправок, то я не вижу там ничего страшного и криминального, что угрожало бы свободе граждан», - отметил Суслов.
Глава профсоюза объяснил, что гражданин может добиться компенсации за вскрытие его жилья или автомобиля.
«Если сотрудник полиции действует в рамках федерального законодательства "О полиции" и вскрытие происходит на основаниях, предусмотренных данным законом, то гражданину может быть выплачена компенсация, но через суд, если он обратится в органы внутренних дел. И компенсировано будет за счет федерального бюджета, а не сотрудника. И потом, может ведь произойти несчастный случай. Скажем, вы в закрытой квартире потеряли сознание и можете умереть. Вскрывается дверь, вас спасают. И вы после этого будете требовать компенсацию? Хотя, конечно, у нас могут найтись и такие товарищи. Ничего удивительного в этом нет», - подытожил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев заявил, что на сегодняшний день замечен рост числа телефонных мошенничеств, которые зачастую практически невозможно раскрыть.
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