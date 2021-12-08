«Это коррупция»: В Госдуме связали указатели на таджикском с подделкой документов

Чиновники, которые выступали за дублирование уличных указателей в Москве на таджикский и узбекский, могут быть связаны с подделкой документов для мигрантов из СНГ. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Водолацкий подчеркнул, что при получении документов мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку, а значит, должны понимать указатели на русском языке. «Мигранты должны хорошо знать русский язык, если хотят работать в России», – заявил Водолацкий в беседе с «Радио 1».

Он предположил, что люди, которые занимаются фальсификацией документов ближневосточным мигрантам, попросили столичную мэрию повесить указатели на таджикском и узбекском, чтобы мигранты могли ориентироваться в городе. «Это является элементом коррупции», – отметил Володацкий.

Водолацкий заявил, что указатели на других языках необходимо убрать.

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