Подготовлены поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами

Он высказался за ограничение процедуры судебных штрафов в отношении мздоимцев. Как считает глава Генпрокуратуры, институт освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа распространяется в настоящее время и на ряд коррупционных составов. Краснов считает это «правовой проблемой», требующей решения.

Ведомством уже подготовлены поправки, которые позволят «ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупции».

Как сообщалось ранее, победить коррупцию в МВД можно только с помощью Федеральной службы безопасности (ФСБ), поскольку собственная служба безопасности ведомства во многих случаях бессильна. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, комментируя спецоперацию ФСБ в московском ОВД.