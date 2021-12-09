Подготовлены поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Чиновников, попавшихся на мелких взятках, не следует наказывать только штрафами, освобождая от уголовной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора России Игоря Краснова.
Он высказался за ограничение процедуры судебных штрафов в отношении мздоимцев. Как считает глава Генпрокуратуры, институт освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа распространяется в настоящее время и на ряд коррупционных составов. Краснов считает это «правовой проблемой», требующей решения.
Ведомством уже подготовлены поправки, которые позволят «ограничить возможности рассмотрения судами в таком порядке уголовных дел о коррупции».
Как сообщалось ранее, победить коррупцию в МВД можно только с помощью Федеральной службы безопасности (ФСБ), поскольку собственная служба безопасности ведомства во многих случаях бессильна. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, комментируя спецоперацию ФСБ в московском ОВД.
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