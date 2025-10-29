Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выступил с критикой практики употребления пищи во время сеансов в кинотеатрах. На творческой встрече в рамках международный студенческий фестиваль ВГИК он подчеркнул, что помнит времена, когда проход в зрительный зал с напитками и едой был запрещен, а новая практика не соответствует культурным нормам и традициям. Однако Воронков заметил, что без кинобара кинотеатрам не выжить в текущих реалиях.

«Надо понять и простить Дмитрия Певцова. Видимо, человек абсолютно не разбирается в экономике современного кинотеатра. Мнений может быть много. В стране есть около полутора тысяч кинозалов, которые открыты при поддержке Фонда кино и частично являются муниципальными. Для всех подобных экспериментов, которые противоречат экономике и убивают саму возможность существования кинотеатра, есть государственные площадки. Если в бюджете страны, по мнению Дмитрия Певцова, есть дополнительные деньги на содержание кинотеатров, инициативу можно реализовать в государственных кинотеатрах. Среди коммерческих кинотеатров ни один современный мультиплекс, в котором стоит дорогое цифровое оборудование, удобные кресла, приветливый персонал только на заработке с билетов не проживет. Нигде не видел, что поедание попкорна противоречит традиционным ценностям. Так мы дойдем до того, что запретить можно что угодно», - сказал он.