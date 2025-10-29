Никто не выживет: Кинотеатры резко ответили на призыв Певцова запретить попкорн

В России сегодня есть кинозалы, в которые нельзя пройти с едой и напитками, чтобы каждый зритель мог выбирать, как и в какой атмосфере смотреть кино, напомнил НСН Алексей Воронков.

Отказ от продажи попкорна и напитков лишит современные кинотеатры возможности выжить даже если билет на сеанс будет стоить тысячу рублей, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выступил с критикой практики употребления пищи во время сеансов в кинотеатрах. На творческой встрече в рамках международный студенческий фестиваль ВГИК он подчеркнул, что помнит времена, когда проход в зрительный зал с напитками и едой был запрещен, а новая практика не соответствует культурным нормам и традициям. Однако Воронков заметил, что без кинобара кинотеатрам не выжить в текущих реалиях.

«Надо понять и простить Дмитрия Певцова. Видимо, человек абсолютно не разбирается в экономике современного кинотеатра. Мнений может быть много. В стране есть около полутора тысяч кинозалов, которые открыты при поддержке Фонда кино и частично являются муниципальными. Для всех подобных экспериментов, которые противоречат экономике и убивают саму возможность существования кинотеатра, есть государственные площадки. Если в бюджете страны, по мнению Дмитрия Певцова, есть дополнительные деньги на содержание кинотеатров, инициативу можно реализовать в государственных кинотеатрах. Среди коммерческих кинотеатров ни один современный мультиплекс, в котором стоит дорогое цифровое оборудование, удобные кресла, приветливый персонал только на заработке с билетов не проживет. Нигде не видел, что поедание попкорна противоречит традиционным ценностям. Так мы дойдем до того, что запретить можно что угодно», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, существование кинотеатра без кинобара было бы невозможным, даже если бы стоимость билетов на сеанс составляла тысячу рублей.

«Если бы, допустим, цена на билет в кино была тысяча рублей и не было бы кинобара, доходность составляла бы около 4% с каждого рубля. Сегодня мы не можем представить, чтобы билеты в кинотеатрах стоили тысячу рублей, даже текущие цены в 500 рублей некоторые называют запредельными. До сих пор думают, что в современных реалиях, в которых цены на бензин достигают 70- 80 рублей, можно ходить в кинотеатр за 50 рублей», - заметил Воронков.

По его словам, в России существует множество кинотеатров, которые работают в разных форматах, и каждый зритель может выбрать для себя наиболее комфортный вариант.

«Давайте разделим кинотеатр, который есть в головах некоторых депутатов, как некая культурная основа, и мультиплексы, созданные как развлекательные площадки для трансляции фильмов. Есть кинотеатры с залами, в которых, например, запрещено сидеть с попкорном. Зритель, который хочет посмотреть кино без еды, выбирает кинотеатр с этим залом, там никто не шуршит попкорном. В России есть кинозалы, в которые можно приходить, например, с питомцами: кошками и с собаками. Есть кинотеатры, которые показывают только архаусное, только коммерческое или старое кино. Каждый зритель сейчас может найти себе кинозал, в котором ему будет комфортно посмотреть фильм», - заявил он.

Ранее россияне назвали оптимальной цену билета в кинотеатр в 325 рублей, следует из опроса компании Wanta Group. У отдельно взятых зрителей, которые часто ходят в кино, «точка оптимальной цены» за билет выше — 523 рубля. При этом средняя реальная цена билета на момент проведения исследования составляла 427 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

