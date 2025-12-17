Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила НСН, что прежде чем переводить реконструкцию театра «Сатирикон» на государственное финансирование, необходимо понять, куда все эти годы уходили выделяемые им деньги на ремонт.

Реконструкция здания «Сатирикона», задуманная как краткосрочный ремонт, обернулась многолетней проблемой, рассказал художественный руководитель театра Константин Райкин «Коммерсанту». Он отметил, что ситуация с ремонтом осложнилась тем, что это не государственное, а инвестиционное строительство, и выразил надежду, что люди, ответственные в стране за культуру, посодействуют ремонту. Реконструкция здания идет уже больше 10 лет. Драпеко объяснила, чем государство готово помочь «Сатирикону».

«Государство как минимум должно проконтролировать, что было, какие были инвестиции - там рядом «Райкин Плаза» воздвигнут, понимаете, да? Вопрос – куда ушли деньги, которые приходили им на счет. В этом смысле государство готово им способствовать, то есть проконтролировать, что было сделано за эти десять лет, и почему театр не отремонтировался, а «Райкин Плаза» стоит. Так что прежде чем их (стройку. - Прим. НСН) переводить на государственное финансирование, надо посмотреть, что у них там было раньше», - рассказала она.

Помимо прочего, Райкин заявил, что основным препятствием для развития «Сатирикона» является именно отсутствие площадки, из-за чего театр уже 10 лет пребывает в «состоянии бездомности», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

