В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний

Свыше 3 тысяч новых компаний с китайским участием зарегистрировали в России в 2025 году. Об этом рассказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, наблюдается прогресс в практическом сотрудничестве сторон при сохранении стабильности.

«Расширяется круг торговых субъектов. За январь - октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий», - отметил посол.

Как указал Чжан Ханьхуэй, страны совершенствуют правовую систему. Так, начало действовать обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, это позволило создать более благоприятные условия для такой деятельности. Кроме того РФ и КНР заключили меморандум об инвестсотрудничестве в агропромышленном комплексе.

Ранее Россия и Китай по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств стран договорились о взаимной поддержке по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы, пишет 360.ru.

