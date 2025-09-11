Кинотеатры: Идея Певцова о госконтроле проката уничтожит индустрию
Сегодня 10-12 человек должны прийти в кино, чтобы сеанс обошелся для кинотеатра в ноль, контроль кинопроката со стороны государства просто лишит кинозалы возможности выживать, заявил НСН Роман Исаев.
Кинотеатры могут предоставить государству 30% прокатного времени для показа «нужных фильмов», но только за деньги, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с НСН призвал отдать под контроль государства от 30 до 50% времени кинопроката «для показа нужных фильмов в приказном порядке». По словам артиста, именно в условиях цензуры появились советские фильмы, которые и по сей день лучше всего отражают национальный менталитет. Исаев удивился такому предложению.
«Кинотеатры выживают сейчас очень тяжело. Каким образом кинотеатр должен отдать 30% своего времени для показа пусть даже полезного и резонансного кино? Это должны решать сами кинотеатры, здесь влияет именно экономика, арифметика, рынок. Есть расходы на аренду, на оплату труда, коммунальные платежи. Сейчас 10-12 человек должны прийти, чтобы сеанс обошелся для кинотеатра в ноль. Господин Певцов хочет отнять эти сеансы у кинотеатров, которые пытаются выживать? Мы очень хотим продвигать социально значимый контент, но ультиматумов и приказа быть не должно. Кинотеатры просто не выживут. Зрителю нужно коммерческое кино, за которое он готов платить деньги. Эта модель может работать, если государство будет за эти сеансы кинотеатрам платить. В формате «обязаловки» без оплаты это работать не будет», - объяснил он.
Исаев подчеркнул, что в целом идея «командовать» частными кинотеатрами звучит странно.
«Кинотеатры в России строились без участия господина Певцова и без участия государства. Государство у нас выделяет большие деньги для субсидирования производства российского кино, его становится больше. Не всегда это кино становится лучше, но количество контента у нас растет. Но нельзя диктовать что-то кинотеатрам, которые построены на частные деньги людьми, которые пока еще продолжают верить в индустрию, которые прошли коронавирус, уход Голливуда, падение кассовых сборов в разы…Командовать этими людьми никому в государственных кругах нельзя», - добавил собеседник НСН.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший сказал «Радиоточке НСН», что сегодня на тысячу фильмов в России приходится лишь 100 удачных. По его словам, главная проблема в изобилии контента, который часто не имеет отношения к кинематографу.
