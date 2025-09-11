Кинотеатры могут предоставить государству 30% прокатного времени для показа «нужных фильмов», но только за деньги, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с НСН призвал отдать под контроль государства от 30 до 50% времени кинопроката «для показа нужных фильмов в приказном порядке». По словам артиста, именно в условиях цензуры появились советские фильмы, которые и по сей день лучше всего отражают национальный менталитет. Исаев удивился такому предложению.