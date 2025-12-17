На Кубани обломки дронов повредили две ЛЭП
17 декабря 202509:30
Обломки беспилотников повредили две высоковольтные линии электропередачи в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Из-за ЧП около 38,8 тысячи человек остались без электроснабжения. Для ремонтно-восстановительных работ на место отправились пять аварийных бригад – 20 специалистов и пять единиц техники.
«В настоящее время без электричества остаются 12,7 тыс. человек», - указали в оперштабе.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 17 декабря над Краснодарским краем уничтожили 31 беспилотник ВСУ, пишет 360.ru.
