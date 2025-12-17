На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы и пауэрбанки
Пауэрбанки и вейпы запретили к проносу на программу «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную справку для СМИ.
«Электронные устройства, нагревающие жидкость, включая вейпы… Портативные устройства для зарядки (пауэрбанки) и сменные батареи/аккумуляторы мобильных устройств», - указано в перечне.
Также на мероприятии запретили взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, баннеры, флаги и древки для них, контейнеры из стекла, металла и пластика. Кроме того, запрещены еда и напитки, все виды жидкостей, включая парфюмерию, лазерные указки, фонари, любые беспилотные воздушные суда и аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой. На мероприятие нельзя брать с собой средства индивидуальной мобильности, животных, воздушных змеев и воздушные шары.
Прямая линия российского лидера, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, пишет Ura.ru.
