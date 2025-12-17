СМИ: Япония в 2026 году выделит на оборону рекордную сумму
Япония намерена в 2026 финансовом году выделить на нужды вооруженных сил страны рекордную сумму свыше 9 трлн иен (более $58 млрд). Об этом сообщает телеканал NHK.
Средства пойдут в том числе на приобретение ракет «Тип-12» дальностью свыше 1 тысячи километров и гиперзвуковых планирующих блоков японского производства. Также деньги направят на разработку боевого самолета шестого поколения совместно с Великобританией и Италией. Также Токио хочет выделить средства на создание системы SHIELD для обороны береговой линии страны с помощью беспилотников и разработку дронов для охраны воздушного пространства.
Министерство обороны Японии согласовывает этот вопрос с финансовым ведомством.
Ранее в Японии рассказали о планах разместить на острове Йонагуни в префектуре Окинава ракеты средней дальности, пишет 360.ru.
