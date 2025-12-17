Непобежденный чемпион мира боксер Кроуфорд завершил карьеру
Американский боксер, чемпион мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе Теренс Кроуфорд завершил карьеру. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Уйти великим», - написал спортсмен, подчеркнув, что «больше нечего доказывать».
Теренсу Кроуфорду 38 лет. Боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, за свою карьеру не проиграл ни разу и одержал 42 победы, в том числе 31 нокаутом.
Между тем россиянин Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний
- Непобежденный чемпион мира боксер Кроуфорд завершил карьеру
- СМИ: Япония в 2026 году выделит на оборону рекордную сумму
- В Госдуме объяснили, почему получить липовую медсправку сегодня почти невозможно
- Лента режиссера Бронзита попала в шорт-лист номинантов на «Оскар»
- Гросси: Работы на ЧАЭС после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации
- В Турции Мраморное море отступило от берега на 20 м
- Над российскими регионами сбили 94 беспилотника ВСУ
- США полностью запретят въезд гражданам семи стран
- СМИ: Отзыв Lada Granta связан с возможными проблемами с рулем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru