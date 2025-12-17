Непобежденный чемпион мира боксер Кроуфорд завершил карьеру

Американский боксер, чемпион мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе Теренс Кроуфорд завершил карьеру. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Уйти великим», - написал спортсмен, подчеркнув, что «больше нечего доказывать».

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, за свою карьеру не проиграл ни разу и одержал 42 победы, в том числе 31 нокаутом.

Между тем россиянин Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, пишет 360.ru.

