СМИ: США давят на ЕС для отказа от изъятия российских активов

США оказывают на Евросоюз «беспрецедентное давление», чтобы не допустить предоставления репарационного кредита Украине из замороженных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, администрация американского президента Дональда Трампа пытается повлиять на дружественные правительства, чтобы те не соглашались на использование 210 млрд евро из активов РФ. Газета отмечает, что благодаря действиям Вашингтона Италия, Болгария, Мальта и Чехия вошли в группу «несогласных стран».

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли призвала не воспринимать всерьез сведения анонимных источников. Она указала, что Москва четко обозначила позицию в отношении заморозки активов, Вашингтон только «способствует диалогу».

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Великобритания пытается продавить решение ЕС об изъятии замороженных российских активов, пишет 360.ru.

