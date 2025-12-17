На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за БПЛА
17 декабря 202510:42
Обломки БПЛА рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади 100 кв.метров», - отметили в оперштабе.
Огонь оперативно потушили. Никто не пострадал.
Ранее в Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, пишет Ura.ru.
