Фильм «Горыныч» с Александром Петровым стал лидером проката. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы картины за первый уикенд превысили 340 миллионов рублей. Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес» заняла второе место с кассой в 338,5 миллиона рублей. Мультфильм «Финник 2» заработал около 77 миллионов рублей и занял четвертое место в кассовом зачете. Всего с учетом показов в рамках превью на его счету около 166 миллионов рублей. Исаев подчеркнул, что новые релизы в целом оправдали надежды кинотеатров.

«У кинотеатров наступил «маленький Новый год» по сборам, которого ждали на протяжении почти полугодового отрезка. Летом и в начале осени больших фильмов не было. "Алису", "Горыныча" и "Финника 2" ждали. Результат достойный. Однако индустрия снова констатирует, что три крупных релиза толпятся на одной дате, вместо более равномерного распределения в течение года. Было изначально понятно, что "Горыныч" и "Алиса" будут состязаться за первенство. Оба фильма очень мощные с масштабными рекламными кампаниями. Было интересно наблюдать за гонкой ноздря в ноздрю на протяжении субботы-воскресенья. Из недавнего прошлого аналогичных историей вне новогодних праздников не было», - сказал он.