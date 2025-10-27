Сказка по канону: Почему «Горыныч» обошел «Алису» по сборам
Два из трех новых кинорелиза могут освоить миллиард рублей в прокате, несмотря на выход "Папиных дочек", заявил НСН Роман Исаев.
Фильм «Горыныч» - это понятная сказка, рассчитанная на широкую аудиторию, в то время как «Алиса в Стране чудес» - это более экспериментальный проект, при этом обе картины претендуют на общую кассу в миллиард рублей по итогу проката. Об этом в беседе с НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм «Горыныч» с Александром Петровым стал лидером проката. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы картины за первый уикенд превысили 340 миллионов рублей. Музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес» заняла второе место с кассой в 338,5 миллиона рублей. Мультфильм «Финник 2» заработал около 77 миллионов рублей и занял четвертое место в кассовом зачете. Всего с учетом показов в рамках превью на его счету около 166 миллионов рублей. Исаев подчеркнул, что новые релизы в целом оправдали надежды кинотеатров.
«У кинотеатров наступил «маленький Новый год» по сборам, которого ждали на протяжении почти полугодового отрезка. Летом и в начале осени больших фильмов не было. "Алису", "Горыныча" и "Финника 2" ждали. Результат достойный. Однако индустрия снова констатирует, что три крупных релиза толпятся на одной дате, вместо более равномерного распределения в течение года. Было изначально понятно, что "Горыныч" и "Алиса" будут состязаться за первенство. Оба фильма очень мощные с масштабными рекламными кампаниями. Было интересно наблюдать за гонкой ноздря в ноздрю на протяжении субботы-воскресенья. Из недавнего прошлого аналогичных историей вне новогодних праздников не было», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, первенство «Горыныча» в гонке релизов закономерно. «Финнику 2» же помешала серьезная конкуренция в прокате.
«"Горыныч" – понятная в классических канонах сказка с потрясающим милым и красивым главным героем, Горынычем. "Алиса" - проект сложный, музыкальный. Мало кто помнит спектакль с песнями Владимира Высоцкого. Однако это интересный экспериментальный проект, который вызвал большой резонанс, разнонаправленный по зрительским откликам. Известные российские актеры привлекли того зрителя, на которого рассчитывали. "Финник 2" - узнаваемый и уже полюбившийся бренд, но не тот масштаб рекламной кампании. Также это проект на более узкую детскую аудиторию. Хотелось бы, чтобы сборы были побольше. Однако из-за двух крупных локомотивов на той же дате, "Финник 2" собрал меньше, чем мог бы. Однако можно высказать респект за предпоказы за неделю до премьеры. Так мультфильм начал зарабатывать и создавать достаточно неплохое сарафанное радио», - заявил Исаев.
По его словам, «Алиса в Стране чудес» и «Горыныч» с учетом достойного старта смогли бы заработать миллиард рублей в прокате.
«На неделе выходит фильм "Папины дочки. Мама вернулась". Это завершение недавнего сезона одноименного сериала. Конечно, картина заберет определенное внимание подросткового, и юношеского зрителя. Это будет новинка, уровень любви к сериалу в России огромный. "Алиса" и "Горыныч", конечно, будут ощущать определенный недобор с выходом крупного конкурента. Так или иначе, думаю, миллиард по силам обеим картинам», - допустил он.
С 1 января 2026 года в российский прокат тоже выйдет три релиза для семейной аудитории. Среди них сказка «Буратино», которую представят ровно спустя 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Картина будет конкурировать в прокате с «Чебурашкой 2», кассовые сборы первой части фильма превысили шесть миллиардов рублей. Также на 1 января запланирован выход киноадаптации «Простоквашино» от Сарика Андреасяна, напоминает «Радиоточка НСН».
