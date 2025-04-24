Правоохранители ранее провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства в поселке Березовом Краснодарского края. На стройке выявили 68 граждан Узбекистана. При проверке установили, что 29 иностранцев трудятся без патента на работу, 26 их них незаконно находятся на территории России. В отношении нелегальных мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности также привлекли работодателя, трудоустроившего приезжих.

Атаман Екатеринодарского районного казачьего общества (ЕРКО) Андрей Белоусов ранее рассказывал, что сегодня в рядах групп быстрого реагирования (ГБР) уже более двухсот казаков, которые следят за общественным порядком в регионе. Только в прошлом году они провели около ста рейдов и помогли полицейским выявить 2,5 тысячи правонарушений. По результатам составлено 2170 протоколов об административных правонарушениях, около 20% из которых пришлось на мигрантов. Командир добровольной дружины Сергей Тыртышнов отметил, что основной упор участники объединения делают на борьбу с незаконными мигрантами. В эфире НСН атаман Кузнецов заявил, что Кубанское казачье войско подает яркий пример борьбы с нелегальной миграцией.