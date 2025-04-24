Атаман Кузнецов: Кубанские казаки помогли задержать десятки иностранцев-нелегалов

Казаки активно участвуют в борьбе с нелегальной миграцией, в уборке мазута, и в обеспечении порядка на черноморских курортах, рассказал в эфире НСН Виталий Кузнецов.

Более 115 тысяч казаков несут государственную и иную службу в России, участвуя в том числе в мероприятиях по борьбе с нелегальной миграцией, заявил в эфире НСН атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

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Правоохранители ранее провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства в поселке Березовом Краснодарского края. На стройке выявили 68 граждан Узбекистана. При проверке установили, что 29 иностранцев трудятся без патента на работу, 26 их них незаконно находятся на территории России. В отношении нелегальных мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности также привлекли работодателя, трудоустроившего приезжих.

Атаман Екатеринодарского районного казачьего общества (ЕРКО) Андрей Белоусов ранее рассказывал, что сегодня в рядах групп быстрого реагирования (ГБР) уже более двухсот казаков, которые следят за общественным порядком в регионе. Только в прошлом году они провели около ста рейдов и помогли полицейским выявить 2,5 тысячи правонарушений. По результатам составлено 2170 протоколов об административных правонарушениях, около 20% из которых пришлось на мигрантов. Командир добровольной дружины Сергей Тыртышнов отметил, что основной упор участники объединения делают на борьбу с незаконными мигрантами. В эфире НСН атаман Кузнецов заявил, что Кубанское казачье войско подает яркий пример борьбы с нелегальной миграцией.

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«В Краснодаре в январе этого года казаки дружины «Ярая Сотня» провели несколько рейдов совместно с сотрудниками регионального Центра противодействия экстремизму на строительных объектах. Только за один из дней казаки помогли задержать 82 иностранца, которые находились в России нелегально. Свыше 115 тысяч казаков несут государственную и иную службу в Российской Федерации. В этом важном и ответственном деле заняты казаки всех 13 войск. Казачьи общества – от войсковых до хуторских – активно принимают участие в мероприятиях не только совместно с полицией, но и с МЧС, ФСБ, другими ведомствами и государственными организациями», - сказал собеседник НСН.
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Атаман отметил, что в летний сезон казаки будут следить за порядком в тех зонах черноморского побережья, в которых будет разрешен отдых.

«Казаки ежегодно участвуют в обеспечении безопасности на Черноморском побережье в период летнего курортного сезона. Маршруты патрулирования казаков согласованы с администрациями муниципалитетов и территориальными отделами полиции. Но в этом году силы казаков Краснодарского края брошены на ликвидацию экологической катастрофы на Черном море. И, соответственно, представители казачьих обществ будут обеспечивать безопасность в тех зонах, в которых Роспотребнадзором будет разрешен отдых. Более точная информация об этом появится ближе к началу курортного сезона, после проведения войсковых Советов атаманов», - заявил Кузнецов.
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По его словам, более 12 тысяч казаков обеспечивали порядок во время пасхальных богослужений в этом году.

«Взаимодействие конкретно с полицией развито очень широко: казаки – что уже привычно во многих регионах России – помогают обеспечивать порядок на массовых мероприятиях, выставляют патрули, борются с распространением наркотиков, помогают в поиске людей. Ни один крупный религиозный праздник не обходится без казачьих дружин. В этом году более 12 тысяч казаков обеспечивали порядок во время пасхальных богослужений. И впервые в этом году казаки официально приняли участие в охране порядка на Пасху в Запорожской области. Естественно, казаки будут помогать обеспечивать безопасность и на торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы», - заключил атаман.

Ранее бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда рассказал НСН, что более 40 тысяч казаков принимают участие в охране общественного порядка, в том числе на постоянной основе участвуют в природоохранной деятельности.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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