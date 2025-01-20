На помощь в борьбе с мазутом в Черном море прибыли казаки-участники СВО

Кроме того, силами казаков на пляжах оборудованы пять полевых кухонь, в которых волонтеры могут погреться и поесть горячую еду.



«Казаки Анапского РКО во главе с атаманом Валерием Плотниковым продолжают работу по сбору загрязненного грунта и обеспечивают бесперебойную работу полевых кухонь и пунктов обогрева для добровольцев. Каждый день в составе группы волонтеров от Крымского района на побережье работают и казаки Крымского районного казачьего общества. Силами казаков Таманского РКО на пляжах организована работа пяти полевых кухонь, где добровольцы, которые участвуют в расчистке пляжей, могут согреться и получить горячее питание», - заключил Власов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты в Анапе создали тройную защиту берега от выбросов мазута. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

