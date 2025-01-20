На помощь в борьбе с мазутом в Черном море прибыли казаки-участники СВО
Свыше 22 тысяч казаков приняли участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Кубани, заявил НСН атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
На черноморском побережье, где активно ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, силами казаков оборудованы пять полевых кухонь, заявил НСН замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые впоследствии прибило штормом к берегам анапского района. Сейчас дрейфующий по морю мазут уже достиг побережья Крыма. На протяжении месяца волонтеры-добровольцы трудятся, убирая загрязненный мазутом грунт с побережья Черного моря. Также волонтеры спасают птиц, оказавшихся в мазутных ловушках. Власов рассказал, что уже свыше 22 тысяч казаков приняли участие в уборке побережья.
«Казачество одним из первых приступило к очистке пляжей от мазута и спасению животных. В период с 18 декабря по сегодняшний день с учетом ротации приняли участие более 22 тысяч казаков из разных казачьих округов и отделов, а также представители казачьей молодежи Кубани, студенты из казачьих сотен высших и средних учебных заведений Краснодарского края. Наибольшее число казаков-добровольцев, участвующих в работах, представляют Таманский, Лабинский, Кавказский и Ейский казачьи отделы», - отметил Власов.
По его словам, в очистке пляжей от мазута помогают и казаки-участники спецоперации на Украине.
«Сегодня с атаманом Неберджаевского хуторского казачьего общества войсковым старшиной Виктором Сербиным, который сам является участником специальной военной операции, на берег прибыли еще двое казаков-участников спецоперации», - подчеркнул собеседник НСН.
Кроме того, силами казаков на пляжах оборудованы пять полевых кухонь, в которых волонтеры могут погреться и поесть горячую еду.
«Казаки Анапского РКО во главе с атаманом Валерием Плотниковым продолжают работу по сбору загрязненного грунта и обеспечивают бесперебойную работу полевых кухонь и пунктов обогрева для добровольцев. Каждый день в составе группы волонтеров от Крымского района на побережье работают и казаки Крымского районного казачьего общества. Силами казаков Таманского РКО на пляжах организована работа пяти полевых кухонь, где добровольцы, которые участвуют в расчистке пляжей, могут согреться и получить горячее питание», - заключил Власов.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты в Анапе создали тройную защиту берега от выбросов мазута. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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