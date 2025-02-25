Замглавы МВД Горовой заявил, что более пяти тысяч преступников задержали при поддержке казаков

«В Крыму, Брянске, Белгороде, Курске, рядом с нашими коллегами из подразделений Министерства обороны, национальной гвардии стоят воины-казаки, которые оказывают нам поддержку на специально созданных контрольно-пропускных пунктах, оказывают помощь при проведении фильтрационных мероприятий по мере освобождения бойцами Министерства обороны территории на западной границе Донецкой Республики», – сказал Горовой.



Он также рассказал, что в России сформировано 509 народных дружин из числа казаков с общей штатной численностью более 10 тысяч человек.

Ранее советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин заявил, что казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине.

