Замглавы МВД Горовой заявил, что более пяти тысяч преступников задержали при поддержке казаков
За четыре года при поддержке казаков было задержано более пяти тысяч человек, совершивших преступления, и более 350 тысяч человек, совершивших те или иные административные нарушения, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе своего выступления на Большом круге Всероссийского казачьего общества.
«В Крыму, Брянске, Белгороде, Курске, рядом с нашими коллегами из подразделений Министерства обороны, национальной гвардии стоят воины-казаки, которые оказывают нам поддержку на специально созданных контрольно-пропускных пунктах, оказывают помощь при проведении фильтрационных мероприятий по мере освобождения бойцами Министерства обороны территории на западной границе Донецкой Республики», – сказал Горовой.
Он также рассказал, что в России сформировано 509 народных дружин из числа казаков с общей штатной численностью более 10 тысяч человек.
Ранее советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин заявил, что казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru