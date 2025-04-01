Картофель пропадет из магазинов при введении госрегулирования цен

В России предлагают ввести госрегулирование цен на картофель. С начала 2025 года его стоимость выросла на 24%, а за 2024 год - на 92%. С просьбой принять меры по стабилизации стоимости овоща к Минэкономразвития обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, отмечает газета «Известия». По словам Чернышова, картофель - социально значимый товар, стоимость которого может регулировать государство. Лупехин отметил, что импортный картофель сейчас стоит не менее 80 рублей за килограмм.

«Цены на картофель растут из-за недостаточного предложения картофеля сетевого качества со стороны производителей, в связи с чем возникает конкуренция за него между сетями. Следом за этим растут цены на мелкую фракцию. Для увеличения предложения на рынке участники активизировали импорт, а Минсельхоз инициировал отмену ввозной пошлины. Учитывая высокую стоимость логистики, доставки, портовых расходов, входная цена картофеля в порту будет 50-60 рублей за килограмм. Соответственно, на полках магазинов такой импортный картофель будет стоит не меньше 80 рублей», - разъяснил эксперт.