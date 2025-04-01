Картофель пропадет из магазинов при введении госрегулирования цен
В России не хватает картофеля сетевого качества, однако в случае введения госрегулирования цен на картофель его продажи перейдут в теневую зону, сказал НСН Сергей Лупехин.
Цены на картофель растут из-за недостаточного предложения картофеля сетевого качества со стороны производителей, сказал в эфире НСН председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.
В России предлагают ввести госрегулирование цен на картофель. С начала 2025 года его стоимость выросла на 24%, а за 2024 год - на 92%. С просьбой принять меры по стабилизации стоимости овоща к Минэкономразвития обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, отмечает газета «Известия». По словам Чернышова, картофель - социально значимый товар, стоимость которого может регулировать государство. Лупехин отметил, что импортный картофель сейчас стоит не менее 80 рублей за килограмм.
«Цены на картофель растут из-за недостаточного предложения картофеля сетевого качества со стороны производителей, в связи с чем возникает конкуренция за него между сетями. Следом за этим растут цены на мелкую фракцию. Для увеличения предложения на рынке участники активизировали импорт, а Минсельхоз инициировал отмену ввозной пошлины. Учитывая высокую стоимость логистики, доставки, портовых расходов, входная цена картофеля в порту будет 50-60 рублей за килограмм. Соответственно, на полках магазинов такой импортный картофель будет стоит не меньше 80 рублей», - разъяснил эксперт.
По его словам, Чернышов запоздал со своей инициативой на год-полтора.
«Инициатива депутата ограничить цены, если это не первоапрельская шутка, приведет к обратному результату - продажи перейдут в теневую зону, а с прилавков магазинов картофель просто исчезнет. Депутату надо было бить тревогу год-полтора назад, когда цены у производителя были ниже себестоимости производства, из-за чего многие сократили деятельность по причине понесенных убытков», - сказал собеседник НСН.
Он отметил, что российским производителям картофеля необходимо обеспечить доходность производства, дать гарантию сбыта, а также помочь с сопутствующими производственными ресурсами.
«Сейчас надо увеличивать предложение товарного картофеля на рынке. Это вопрос не одного или двух решений. Прежде всего нужно обеспечить доходность производства и гарантию сбыта. Необходимы дешевые ресурсы, а то тракторы и комбайны предлагают от 40 до 100 миллионов рублей за штуку. Также необходимо обеспечить достойное количество и качество семенного материала», - заключил Лупехин.
Ранее председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин заявил НСН, что ягодная отрасль в России не может развиваться, потому что не хватает рабочих рук и финансирования.
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