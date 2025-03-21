«Дефицит вместо урожая»: Производители ягод бьют тревогу из-за нехватки рабочих рук

Крупные производители продуктов и алкоголя в России испытывают нехватку ягодного сырья, сообщила ранее газета «Коммерсант». Так, 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод импортируется, в том числе из США и Западной Европы. Самообеспеченность страны ягодами не превышает 20%. В 2024 году импорт превысил 140 тысяч тонн, тогда как в 2023 году в России произвели лишь 20,7 тысячи тонн замороженных ягод. Пленкин предрек ухудшение ситуации с самообеспеченностью ягодами.

«Мы действительно импортируем почти все ягоды, потому что в России просто недостаточное производство абсолютно всех видов ягод. В будущем, думаю, еще хуже все будет. Погода, конечно, еще больше усугубляет ситуацию. Например, в прошлом году из-за заморозков мы потеряли 100% урожая. Все просто замерзло, ни одной ягоды не осталось. Основная причина возникшего дефицита ягод – нехватка рабочих рук. Отрасль просто не может развиваться в условиях недостаточного финансирования и отсутствия работников. Государству вообще на это наплевать, а инвесторы не будут вкладываться в ягодный бизнес, потому что они не дураки. Мы все импортировали и дальше будем импортировать», - сказал собеседник НСН.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий заявила НСН, что бахчевые подорожали из-за возросшей себестоимости, подорожавшего ручного труда и роста цен на транспортировку.

