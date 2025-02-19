Российская клубника помельче и кислее зарубежной, но имеет свои преимущества, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, отечественная ягода более полезна, поскольку в ней больше витамина C и меньше сахара. Козий допустила, что импортная клубника уступает отечественной.

«Клубникой на полках магазинов называют землянику садовую. На данный момент земляника садовая российского производства занимает около 25-30% от всего объема потребления этой ягоды в России. В последнее время эта доля подрастает, но тем не менее, пока она не очень высока. Ягода российского производства вкуснее, чем импортная, поскольку производители могут собирать ее более спелой, чем в случае с ягодой, предназначенной для длительной транспортировки из других стран», - пояснила она.

При этом собеседница НСН отметила, что импортная клубника чаще дешевле.