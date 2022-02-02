«Капля в море»: Юрист указал на недочеты лишения гражданства за суррогатный алкоголь
Мигранты нанимаются на бодяжные заводы исполнителями, они могут не знать о качестве продукции, заявил Иван Соловьев.
Принятие поправок о лишении мигрантов гражданства за суррогатный алкоголь может быть каплей в море, нужно разбираться, кто именно стоит за этим бизнесом: приезжие могут не знать, что работают на нечестном предприятии, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Сенаторы предложили лишать российского гражданства лиц, ранее принятых в него, и депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Предложение касается тех граждан, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны.
«Действительно, работники из ближнего зарубежья нанимаются на все эти бодяжные заводы, где применяется непонятного происхождения суррогат. Но надо разбираться, кто стоит в верхушке этого бизнеса. Если мы пойдем по всему Уголовному кодексу и его навписываем в президентский закон, то он не достигнет той цели, которая у него базовая. А базовая цель – это расширение границ русского мира, поддержка наших соотечественников и повышение привлекательности российского гражданства. Здесь бы понять, что виноват не только тот, кто разливает. Мигрантов можно на разную работу поставить, и они будут думать, что на правильном предприятии работают. Нужно понять, кто стоит за этим бизнесом, кто владелец. Брать исполнителей и их высылать – не будет ли это каплей в море? Нужно тогда и другие виды преступности охватывать», - сказал Соловьев.
Также юрист напомнил, что сейчас лишить российского гражданства могут за терроризм, отказ от присяги Вооруженным силам России и тяжкие уголовные преступления.
«Сейчас лишить гражданства России можно только человека, который его приобрел. Россиянин не может быть лишен гражданства. Прошлый год вообще ознаменовался рекордным спросом на российское гражданство, более полумиллиона человек обратилось. Сейчас могут лишить гражданства за совершение преступлений и правонарушений. Во-первых, конечно, если выяснится, что человек предоставил ложные данные при получении российского гражданства. Если он стал гражданином и его призывают в Вооруженные силы и правоохранительные органы, а он отказывается давать присягу. Дальше идут тяжкие уголовные преступления. К ним относятся преступления террористической направленности. В базовом президентском законопроекте расширяются основания и полномочия главы государства по предоставлению и прекращению гражданства. Туда вошли и ряд других преступлений, таких как изнасилования и так далее», - резюмировал Соловьев.
Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с НСН отмечал, что лишение гражданства России за незаконное производство и оборот алкоголя является очень суровым наказанием, которое ударит по детям и сделает из людей изгоев.
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