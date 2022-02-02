«Капля в море»: Юрист указал на недочеты лишения гражданства за суррогатный алкоголь

Сенаторы предложили лишать российского гражданства лиц, ранее принятых в него, и депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Предложение касается тех граждан, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья или для бюджетно-финансовой системы страны.

«Действительно, работники из ближнего зарубежья нанимаются на все эти бодяжные заводы, где применяется непонятного происхождения суррогат. Но надо разбираться, кто стоит в верхушке этого бизнеса. Если мы пойдем по всему Уголовному кодексу и его навписываем в президентский закон, то он не достигнет той цели, которая у него базовая. А базовая цель – это расширение границ русского мира, поддержка наших соотечественников и повышение привлекательности российского гражданства. Здесь бы понять, что виноват не только тот, кто разливает. Мигрантов можно на разную работу поставить, и они будут думать, что на правильном предприятии работают. Нужно понять, кто стоит за этим бизнесом, кто владелец. Брать исполнителей и их высылать – не будет ли это каплей в море? Нужно тогда и другие виды преступности охватывать», - сказал Соловьев.

Также юрист напомнил, что сейчас лишить российского гражданства могут за терроризм, отказ от присяги Вооруженным силам России и тяжкие уголовные преступления.