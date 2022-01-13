Мигрантам может грозить депортация за совершение правонарушений в России
Грубые административные правонарушения могут стать основанием для депортации мигрантов из России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Он отметил, что такая практика применяется во многих странах. В беседе с «Радио 1» Калашников добавил, что «если человек хулиганит в другом государстве или совершает такие поступки, которые свидетельствуют о его отношении к государству», ему должна грозить высылка из страны.
По мнению депутата, эта мера поможет не только в борьбе с правонарушителями, но и снизит русофобские настроения.
Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова подтвердила, что в министерстве рассматривают введение такой меры.
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