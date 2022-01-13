Мигрантам может грозить депортация за совершение правонарушений в России

Он отметил, что такая практика применяется во многих странах. В беседе с «Радио 1» Калашников добавил, что «если человек хулиганит в другом государстве или совершает такие поступки, которые свидетельствуют о его отношении к государству», ему должна грозить высылка из страны.

По мнению депутата, эта мера поможет не только в борьбе с правонарушителями, но и снизит русофобские настроения.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова подтвердила, что в министерстве рассматривают введение такой меры.

