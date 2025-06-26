Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Российского лидера встречали белорусский премьер-министр Александр Турчин, замглавы МИД республики Павел Утюпин, а также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Отмечается, что в ходе поездки Путин примет участие в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме.

Ранее Путин по телефону обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудили предстоящий саммит ЕАЭС и реализацию совместных проектов Москвы и Минска, сообщает «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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