Дети от смешанных браков автоматически получат гражданство РФ

Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от того, где они родились. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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«Убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории РФ, на территории зарубежного государства, - он обязан автоматически получать российское гражданство», - приводит слова Лаврова РБК.

Всемирный конгресс российских соотечественников проводят седьмой раз. В этом году он проходит в онлайн-формате.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
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