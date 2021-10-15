Дети от смешанных браков автоматически получат гражданство РФ

«Убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории РФ, на территории зарубежного государства, - он обязан автоматически получать российское гражданство», - приводит слова Лаврова РБК.

Всемирный конгресс российских соотечественников проводят седьмой раз. В этом году он проходит в онлайн-формате.

