Суд арестовал мужчину, швырнувшего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево

Химкинский городской суд до 25 августа отправил в СИЗО мужчину, бросившего об пол двухлетнего ребёнка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

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По данным ведомства, мужчина, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, признал свою вину и раскаялся. При этом он не смог объяснить причины своего поступка, отметив, что находился под действием наркотиков.

«Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости обвиняемого», - говорится в сообщении.

Ранее обвиняемый заявил силовикам, что употребил в Киаре наркотик, а перед вылетом в Москву выпил три бутылки виски, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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