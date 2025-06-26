Клубы «Химки» и «Знамя Труда» исключили из членов РФС
Футбольные клубы «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) и подмосковные «Химки» были исключены из членов Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что решение было принято по итогам голосования делегатов проходящей в Москве конференции РФС
«Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб Динамо», город Махачкала принята в члены Российского футбольного союза», - говорится в сообщении.
Ранее ФК «Химки» не смог получить лицензию для участия в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ), поэтому было принято решение приостановить деятельность команды в её текущем виде, сообщает RT.
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