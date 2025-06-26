YouTube запретит стримить пользователям до 16 лет

Отмечается, что детям в возрасте от 13 до 15 лет можно находиться в кадре, но только вместе со взрослыми. В противном случае пользователю грозит потеря доступа.

«В будущем мы намерены отключать прямые трансляции с несовершеннолетними и аккаунт может временно потерять возможность проводить стримы», - говорится в заявлении Google.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что для разблокировки YouTube в РФ видеохостингу следует «разобраться со своим заброшенным оборудованием», сообщает RT.