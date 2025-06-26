YouTube запретит стримить пользователям до 16 лет

На платформе YouTube будет изменена возрастная политика. Как заявила компания Google, с 22 июля вести прямые трансляции на сервисе смогут только пользователи в возрасте от 16 лет.

Симоньян предложила полностью запретить YouTube как источник негативного контента

Отмечается, что детям в возрасте от 13 до 15 лет можно находиться в кадре, но только вместе со взрослыми. В противном случае пользователю грозит потеря доступа.

«В будущем мы намерены отключать прямые трансляции с несовершеннолетними и аккаунт может временно потерять возможность проводить стримы», - говорится в заявлении Google.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что для разблокировки YouTube в РФ видеохостингу следует «разобраться со своим заброшенным оборудованием», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаИнтернетНесовершеннолетниеYoutube

Горячие новости

Все новости

партнеры