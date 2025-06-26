Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отправят на МКС 3 июля

Более 18 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации с начала года

Лауреатами IТ-премии «Приоритет: Цифра» стали пять проектов Москвы

Фестиваль «День молодежи» пройдет на Болотной площади и в парке «Музеон» в выходные

Выставка современной скульптуры открылась в «Музеоне»

Фестиваль индийской культуры пройдет в июле на Манежной площади