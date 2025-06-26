Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отправят на МКС 3 июля

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-31» с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а», которая выведет его на обриту, была выполнена на космодроме Байконур. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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Отмечается, что переходный отсек не только механически соединяет третью ступень ракеты и корабль, но и обеспечивает интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления носителя.

«Пуск ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-31» — 3 июля», - говорится в сообщении.

Ранее ракета Starship принадлежащей Илону Маску компании SpaceX взорвалась перед десятым тестовым запуском, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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