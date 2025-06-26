В Италии призвали запретить рекламу докфильмов RT
Итальянские политики призвали запретить размещённую в стране на баннерах рекламу документальных фильмов телеканала RT. Причиной их возмущения стал слоган проекта «Они запрещают правду — мы её показываем!».
Как сообщает телеканал, евродепутат Фабио Массимо указал, что телеканал «позволяет себе роскошь прямой рекламной кампании» в Италии
Лидер итальянских радикалов Матео Холлисси, в свою очередь, заявил, что рекламные плакаты в Риме, Милане и Болонье продвигают документальные фильмы RT «в нарушение европейских стандартов», а вице-президент Европарламента Пина Пичерно призвала мэров указанных городов немедленно отреагировать на «вторжение российской пропаганды», пригрозив судом.
Ранее во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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