В МО РФ заявили об очередном обмене военнопленными с Украиной

Ещё одна группа российских военнослужащих была возвращена с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что в соответствии с достигнутыми 2 июня в Турции российско-украинскими договоренностями, Киеву взамен передали группу военнопленных ВСУ.

По данным ведомства, российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию для оказания психологической и медпомощи. Затем они отправятся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее в в Минобороны РФ заявили, что что в рамках стамбульских договорённостей, Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
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