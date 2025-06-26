В МО РФ заявили об очередном обмене военнопленными с Украиной
Ещё одна группа российских военнослужащих была возвращена с подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в соответствии с достигнутыми 2 июня в Турции российско-украинскими договоренностями, Киеву взамен передали группу военнопленных ВСУ.
По данным ведомства, российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию для оказания психологической и медпомощи. Затем они отправятся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию.
Ранее в в Минобороны РФ заявили, что что в рамках стамбульских договорённостей, Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru